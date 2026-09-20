{"_id":"6ab009d7a95c172a730daede","slug":"video-harish-rawat-arrived-in-dehradun-from-delhi-party-workers-from-the-raipur-assembly-constituency-welcomed-him-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली से देहरादून पहुंचे हरीश रावत, रायपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली से देहरादून पहुंचे हरीश रावत, रायपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

Alka Tyagi

Updated Sun, 20 Sep 2026 09:59 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 09:59 PM IST







Link Copied



दिल्ली से स्वास्थ्य लाभ लेकर दून पहुंचने पर नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए जोरदार स्वागत मैं शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत । ... और पढ़ें

विज्ञापन