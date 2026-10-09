दशहरा रामलीला महोत्सव से पहले निकाली गई कलश यात्रा

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दशहरे पर्व पर आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव के शुभारंभ से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा घंटाघर से शुरू होकर रेसकोर्स स्थित श्री गुरुनानक मैदान तक पहुंची। कलश यात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न झांकियां भी शामिल रहीं। यात्रा के माध्यम से रामलीला महोत्सव के शुभारंभ से पहले धार्मिक आयोजन किया गया।

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