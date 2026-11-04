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जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि लीज पर देने के विरोध में उतरी कांग्रेस
जॉर्ज एवरेस्ट की 144 हेक्टेयर भूमि निजी कंपनी को सालाना एक करोड़ रुपये की लीज पर दिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को हाथीपांव स्थित जॉर्ज एवरेस्ट के निकट धरना-प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में नारे लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। कांग्रेस ने सरकार पर प्रदेश की बेशकीमती सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया।
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