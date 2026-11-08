सावधान: दीवाली धमाका सेल के नाम पर साइबर ठगी का खेल, ऐसे शिकार बना रहे जालसाज, इन बातों का रखें ध्यान

दीपावली पर खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों को साइबर ठग दीवाली धमाका सेल के नाम पर निशाना बना सकते हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल पर आने वाले आकर्षक ऑफर, भारी छूट और सीमित समय में खरीदारी के संदेश लोगों को ठगी के जाल में फंसा सकते हैं। साइबर ठग फर्जी वेबसाइट और लिंक के जरिये लोगों को भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार इन लिंक पर बैंकिंग संबंधी जानकारी भरवाकर खातों में सेंध लगा दी जाती है। त्योहार के दौरान साइबर ठगी की आशंका को देखते हुए साइबर पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

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