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Dehradun:Crowds of passengers thronged the railway station to head home for the festive season; a scramble ensued to secure seats on the Rapti Ganga Express
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त्योहारी सीजन में घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, राप्ती गंगा एक्सप्रेस में सीट पाने को मारामारी
त्योहारी सीजन में घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर बढ़ने लगी है। राप्ती गंगा एक्सप्रेस में सवार होने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रेन में बैठने के लिए प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ जुटी रही। त्योहारों के चलते ट्रेनों में बढ़ती भीड़ से यात्रियों को सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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