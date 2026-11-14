बाल दिवस पर पुलिस मॉडर्न स्कूल में रस्साकशी और वुशु चैंपियनशिप का आयोजन

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बाल दिवस के अवसर पर रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पुलिस मॉडर्न स्कूल की ओर से आयोजित रस्साकशी और वुशु चैंपियनशिप में छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं के दौरान छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा और दमखम दिखाया। इस दौरान मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखने को मिला।

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