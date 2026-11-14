देहरादून: बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद एसएसपी ने बदला जांच का सर्किल, जया बलूनी करेंगी 14 लाख की लूट की जांच

पटेलनगर क्षेत्र में 14 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने जांच का सर्किल बदल दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच सिटी सर्किल के बजाय देहात सर्किल से होगी। एसपी देहात जया बलूनी को जांच अधिकारी बनाया गया है। उनके निर्देशन में मामले की आगे की विवेचना की जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पुलिस कार्यालय में प्रदर्शन के बाद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने यह आदेश जारी किए हैं।

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दरअसल, सात नवंबर को छोटी दिवाली के दिन पटेलनगर क्षेत्र में इंद्रेश अस्पताल के पास 14 लाख रुपये की लूट हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से कार्रवाई करते हुए अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बजरंग दल का कार्यकर्ता सिद्धांत बड़ोनी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अब तक 3.02 लाख रुपये बरामद किए हैं।सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध शुरू कर दिया था। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी को गलत बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की जांच दूसरे अधिकारी से कराने की मांग भी की थी।

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विवाद बढ़ने के बाद एसएसपी ने मामले की जांच सिटी सर्किल से हटाकर देहात सर्किल को सौंपने का निर्णय लिया। अब एसपी देहात जय बलूनी के निर्देशन में जांच आगे बढ़ेगी। इस बदलाव को मामले की निष्पक्ष जांच और उठ रहे सवालों के बीच महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।