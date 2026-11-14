Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun Rs 14 lakh robbery case investigation shifted to rural circle after bajrang dal protest

देहरादून: बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद एसएसपी ने बदला जांच का सर्किल, जया बलूनी करेंगी 14 लाख की लूट की जांच

Sat, 14 Nov 2026 03:52 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 14 Nov 2026 03:52 PM IST
सार

14 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी नए सिरे से तय की है। पुलिस कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद एसएसपी ने विवेचना का सर्किल बदलने का आदेश जारी किया है।

विज्ञापन
Dehradun Rs 14 lakh robbery case investigation shifted to rural circle after bajrang dal protest
एसएसपी डोभाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पटेलनगर क्षेत्र में 14 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने जांच का सर्किल बदल दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच सिटी सर्किल के बजाय देहात सर्किल से होगी। एसपी देहात जया बलूनी को जांच अधिकारी बनाया गया है। उनके निर्देशन में मामले की आगे की विवेचना की जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पुलिस कार्यालय में प्रदर्शन के बाद एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने यह आदेश जारी किए हैं।

विज्ञापन


दरअसल, सात नवंबर को छोटी दिवाली के दिन पटेलनगर क्षेत्र में इंद्रेश अस्पताल के पास 14 लाख रुपये की लूट हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से कार्रवाई करते हुए अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बजरंग दल का कार्यकर्ता सिद्धांत बड़ोनी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अब तक 3.02 लाख रुपये बरामद किए हैं।
विज्ञापन


सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध शुरू कर दिया था। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी को गलत बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की जांच दूसरे अधिकारी से कराने की मांग भी की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

ये भी पढे़ं...देहरादून:  मुफ्त कोचिंग के लिए एससी-एसटी परिवारों की आय सीमा में चार गुना की बढ़ोतरी, शासनादेश हुआ जारी


विवाद बढ़ने के बाद एसएसपी ने मामले की जांच सिटी सर्किल से हटाकर देहात सर्किल को सौंपने का निर्णय लिया। अब एसपी देहात जय बलूनी के निर्देशन में जांच आगे बढ़ेगी। इस बदलाव को मामले की निष्पक्ष जांच और उठ रहे सवालों के बीच महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed