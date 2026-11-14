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बाल दिवस पर बच्चों ने चाचा नेहरू को किया याद, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

विशाल कुमार

Updated Sat, 14 Nov 2026 03:44 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 03:44 PM IST







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देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरिद्वार रोड स्थित नेहरू वार्ड में बच्चों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बच्चों ने चाचा नेहरू को याद कर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड के सदस्य भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें