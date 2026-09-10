चमोली में हादसा: बदरीनाथ धाम से लौट रही गुजरात के यात्रियों की बस के हुए ब्रेक फेल, नदी की तरफ लटकी

बदरीनाथ धाम से गुजरात के 25 यात्रियों को लेकर ऋषिकेश लौट रही बस के लामबगड़ के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए। इससे बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी की ओर झूल गई। गनीमत रही कि बस नदी में गिरने से बाल-बाल बच गई। हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

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