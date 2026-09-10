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चमोली में हादसा: बदरीनाथ धाम से लौट रही गुजरात के यात्रियों की बस के हुए ब्रेक फेल, नदी की तरफ लटकी

Thu, 10 Sep 2026 08:18 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 10 Sep 2026 08:18 PM IST
सार

लामबगड़ स्लाइड जोन में सड़क खराब होने के कारण बस की रफ्तार कम थी। इसी दौरान ब्रेक फेल होने से बस नदी की तरफ जाने लगी और सड़क किनारे झूलकर रुक गई।

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Accident in Chamoli Bus carrying pilgrims from Gujarat returning from Badrinath Dham suffers brake failure
चमोली में बस हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदरीनाथ धाम से गुजरात के 25 यात्रियों को लेकर ऋषिकेश लौट रही बस के लामबगड़ के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए। इससे बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी की ओर झूल गई। गनीमत रही कि बस नदी में गिरने से बाल-बाल बच गई। हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

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बताया गया कि लामबगड़ स्लाइड जोन में सड़क खराब होने के कारण बस की रफ्तार कम थी। इसी दौरान ब्रेक फेल होने से बस नदी की तरफ जाने लगी और सड़क किनारे झूलकर रुक गई। यदि बस की रफ्तार अधिक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
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सूचना पर लामबगड़ चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। गोविंदघाट थाना प्रभारी त्रिगुप्ता ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन्हें दूसरी बस से ऋषिकेश रवाना कर दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर बस के ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है।

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