अवैध सूदखोरी पर पुलिस का बड़ा एक्शन: दो मामलों में करोड़ों के लेन-देन के दस्तावेज और गला हुआ सोना जब्त

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महासमुंद जिले में अवैध सूदखोरी और सोना-चांदी गिरवी रखकर धोखाधड़ी के दो बड़े मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इन मामलों में अलग-अलग कार्रवाई की है। बसना और सांकरा पुलिस ने करोड़ों रुपये के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं।



इन कार्रवाइयों में बैंक पासबुक, ब्लैंक चेक और गिरवी रखे आभूषणों से गलाया गया सोना भी शामिल है। पुलिस ने सूदखोरी से संबंधित रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। पहले मामले में बसना पुलिस ने रायपुर के मोवा स्थित डॉल्फिन प्लाजा में दबिश दी। वहां से बसना निवासी आरोपी कुलदीप सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 160 हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक मिले। इसके साथ ही 48 ब्लैंक स्टांप और 27 एटीएम-डेबिट-क्रेडिट कार्ड भी जब्त किए गए। पुलिस ने 24 बैंक पासबुक, 9 ऋण पुस्तिकाएं और जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए। आरोपी के पास से 1 लाख 20 हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए।



दूसरे मामले में ज्वेलर्स पर कार्रवाई

दूसरे मामले में सांकरा के श्याम ज्वेलर्स के संचालक राकेश उर्फ विक्की अग्रवाल पर आरोप लगे हैं। उस पर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के सोने-चांदी के आभूषण गिरवी रखकर वापस न करने का आरोप है। आरोपी ज्वेलर्स राकेश अग्रवाल गिरवी रखे आभूषणों को गलाने का काम करता था। वह ऋणियों को उनके आभूषण वापस देने से लगातार इन्कार कर रहा था।



राकेश अग्रवाल से जब्त सामग्री

पुलिस ने आरोपी राकेश अग्रवाल से 20 रजिस्टर जब्त किए हैं। इसके अतिरिक्त 7 कॉपियां और गिरवी रसीदें भी बरामद की गईं। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन और साहूकार लाइसेंस भी जब्त किया है। आरोपी के पास से गला हुआ 15 ग्राम सोना और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है।

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