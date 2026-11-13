Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Jagdalpur Five children escape from the child protection home by breaking the window grill.

जगदलपुर: बाल संप्रेक्षण गृह से खिड़की की ग्रिल तोड़कर पांच बच्चे फरार

Fri, 13 Nov 2026 05:21 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जगदलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जगदलपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 13 Nov 2026 05:21 PM IST
सार

बाल संप्रेक्षण गृह से धनतेरस के दिन पांच बच्चे खिड़की की लोहे की ग्रिल तोड़कर फरार हो गए। घटना के समय परिसर में पूजा-पाठ का आयोजन चल रहा था और कर्मचारी व्यस्त थे। सूचना मिलते ही बोधघाट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Jagdalpur Five children escape from the child protection home by breaking the window grill.
बाल संप्रेक्षण गृह से खिड़की की ग्रिल तोड़कर पांच बच्चे फरार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित एक बाल संप्रेक्षण गृह से धनतेरस के दिन पूजा-पाठ के दौरान पांच बच्चे अचानक फरार हो गए। बोधघाट थाना क्षेत्र के वृंदावन में बने इस बाल संप्रेक्षण गृह में हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और फरार बच्चों की तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन


खिड़की की ग्रिल तोड़कर हुए फरार
धनतेरस पर बाल संप्रेक्षण गृह परिसर में विशेष पूजा-पाठ का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान सभी कर्मचारी और अन्य लोग पूजा की तैयारियों तथा अन्य गतिविधियों में व्यस्त थे। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां रह रहे पांच बच्चों ने भागने की योजना बनाई। बच्चों ने संप्रेक्षण गृह के एक निर्माणाधीन भवन को चुना और वहां लगी खिड़की की लोहे की ग्रिल तोड़ दी। ग्रिल तोड़ने के बाद पांचों बच्चे उसी रास्ते से बाहर निकले और परिसर से बाहर भाग गए। पूजा के माहौल के बीच किसी का ध्यान तुरंत इस ओर नहीं गया, जिससे बच्चों को फरार होने का पर्याप्त मौका मिल गया।
विज्ञापन


पुलिस ने शुरू की तलाश
घटना की जानकारी जैसे ही संप्रेक्षण गृह प्रबंधन को हुई, वहां अफरा-तफरी मच गई। प्रबंधन ने बिना देरी किए मामले की सूचना बोधघाट थाना पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस टीम ने तुरंत बच्चों के संभावित ठिकानों और आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस जांच कर रही है कि फरार होने के बाद बच्चे किस दिशा की ओर गए हैं। इसके साथ ही इस पहलू की भी पड़ताल की जा रही है कि क्या बच्चों को संप्रेक्षण गृह के बाहर से किसी व्यक्ति से कोई मदद मिली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
निर्माणाधीन भवन की खिड़की से ग्रिल तोड़कर एक साथ पांच बच्चों के गायब होने से संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूजा के समय सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और उनकी निगरानी में बड़ी चूक सामने आ रही है। सुरक्षा कर्मचारियों को ग्रिल टूटने और बच्चों के भागने की भनक तक नहीं लगी, जो लापरवाही की ओर इशारा करती है। फिलहाल पुलिस के सामने बच्चों को सुरक्षित ढूंढ निकालना प्राथमिक चुनौती है। संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed