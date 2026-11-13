जगदलपुर: बाल संप्रेक्षण गृह से खिड़की की ग्रिल तोड़कर पांच बच्चे फरार

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धनतेरस पर बाल संप्रेक्षण गृह परिसर में विशेष पूजा-पाठ का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान सभी कर्मचारी और अन्य लोग पूजा की तैयारियों तथा अन्य गतिविधियों में व्यस्त थे। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां रह रहे पांच बच्चों ने भागने की योजना बनाई। बच्चों ने संप्रेक्षण गृह के एक निर्माणाधीन भवन को चुना और वहां लगी खिड़की की लोहे की ग्रिल तोड़ दी। ग्रिल तोड़ने के बाद पांचों बच्चे उसी रास्ते से बाहर निकले और परिसर से बाहर भाग गए। पूजा के माहौल के बीच किसी का ध्यान तुरंत इस ओर नहीं गया, जिससे बच्चों को फरार होने का पर्याप्त मौका मिल गया।घटना की जानकारी जैसे ही संप्रेक्षण गृह प्रबंधन को हुई, वहां अफरा-तफरी मच गई। प्रबंधन ने बिना देरी किए मामले की सूचना बोधघाट थाना पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस टीम ने तुरंत बच्चों के संभावित ठिकानों और आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस जांच कर रही है कि फरार होने के बाद बच्चे किस दिशा की ओर गए हैं। इसके साथ ही इस पहलू की भी पड़ताल की जा रही है कि क्या बच्चों को संप्रेक्षण गृह के बाहर से किसी व्यक्ति से कोई मदद मिली थी।निर्माणाधीन भवन की खिड़की से ग्रिल तोड़कर एक साथ पांच बच्चों के गायब होने से संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूजा के समय सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और उनकी निगरानी में बड़ी चूक सामने आ रही है। सुरक्षा कर्मचारियों को ग्रिल टूटने और बच्चों के भागने की भनक तक नहीं लगी, जो लापरवाही की ओर इशारा करती है। फिलहाल पुलिस के सामने बच्चों को सुरक्षित ढूंढ निकालना प्राथमिक चुनौती है। संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।