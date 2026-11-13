रायपुर केंद्रीय जेल में सुरक्षा का हाई अलर्ट: बंदियों से लेकर कर्मचारियों तक की होगी सघन तलाशी

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आदेश के अनुसार, जेल में बंद बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों तथा परिचितों को बिना सघन जांच के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। मुलाकात कक्ष में मुलाकातियों के साथ ही उनके द्वारा लाए जाने वाले सामान की भी बारीकी से पड़ताल की जाएगी। अदालत में पेशी के लिए बाहर जाने और वहां से वापस जेल लौटने वाले बंदियों की भी मुख्य द्वार पर कड़ी तलाशी ली जाएगी। पूर्व में जारी सुरक्षा प्रक्रियाओं को अब अधिक मुस्तैदी और सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है।जेल परिसर के भीतर आने वाले सभी वाहनों की जांच के लिए दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है। परिसर में प्रवेश करने वाले किसी भी वाहन की पहली जांच गार्ड प्रभारी करेंगे। इसके बाद मुख्य द्वार पर तैनात गेट कीपर, मुख्य प्रहरी और प्रहरी मिलकर वाहन के साथ-साथ उसके चालक की भी बारीकी से तलाशी लेंगे। इन दोनों स्तरों पर सुरक्षा जांच पूरी होने के पश्चात ही किसी भी वाहन को जेल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा।जेल प्रशासन ने बंदियों की बैरकों और उनके सामान की नियमित रूप से सघन तलाशी लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जेल के अंदरूनी परिसरों का भी लगातार निरीक्षण किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के उद्देश्य से जेल परिसर में तैनात मुख्य प्रहरी और अन्य सिविल कर्मचारियों को भी जेल द्वार पर आने और जाने के समय अनिवार्य रूप से तलाशी से गुजरना होगा। तलाशी के दौरान यदि किसी भी तरह की प्रतिबंधित सामग्री मिलती है या जब्त की जाती है, तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी। उप जेल अधीक्षक को इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।