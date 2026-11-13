महादेव सट्टा एप केस: सौरभ चंद्राकर ने हवाला कारोबार की बात मानी, अधिकारियों से लाइजनिंग से किया इनकार

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एजेंसी का दावा है कि पूछताछ में प्रमोटर ने बताया कि वह खुद नेटवर्क का मनी मैनेजमेंट देखता था और हवाला के जरिये होने वाले वित्तीय लेनदेन का प्रबंधन करता था। इसके साथ ही उसने विभिन्न पैनलों के संचालन की व्यवस्था में अपनी सक्रिय भूमिका की बात भी मानी। जब जांच अधिकारियों ने उससे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ लाइजनिंग करने के बारे में पूछा, तो उसने साफ इन्कार कर दिया। उसने दावा किया कि यह पूरा काम उसका सहयोगी रवि उप्पल ही देखता था।जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान शुभम सोनी की ओर से जारी एक चर्चित वीडियो का भी हवाला दिया। उस वीडियो में शुभम सोनी ने दावा किया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके अधीन काम करते थे। जब अधिकारियों ने इस संबंध में सवाल किए, तो आरोपी सीधे जवाब देने से बचता रहा। उसने अधिकारियों से कहा कि इस बारे में शुभम सोनी से ही सवाल किए जाने चाहिए। इस तरह उसने वीडियो में किए गए दावों पर किसी भी तरह की स्पष्ट टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ में इस सट्टा नेटवर्क को किसका संरक्षण हासिल था। अधिकारियों ने आरोपी से पूछा कि अवैध सट्टे से होने वाली कमाई का हिस्सा किन-किन लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। जांच टीम ने उसके सहयोगियों, पैनल संचालकों, हवाला कारोबारियों और कथित रूप से संरक्षण देने वाले अधिकारियों के नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिश की।आरोपी द्वारा लाइजनिंग से इन्कार करने के बाद अब जांच एजेंसी तीन प्रमुख बिंदुओं पर अपनी जांच केंद्रित रखेगी। इसमें पहला बिंदु यह है कि सट्टा नेटवर्क की लाइजनिंग कौन संभालता था। दूसरा बिंदु यह है कि हवाला के जरिये भेजी गई रकम किन-किन लोगों तक पहुंची। शुभम सोनी के वीडियो के दावों की सच्चाई क्या है। सौरभ से पूरे जवाब न मिलने पर जांच एजेंसियों की नजर अब रवि उप्पल और शुभम सोनी पर भी रहेगी।