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बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की खबरों के बाद चंडीगढ़ में दोनों पार्टियों के कार्यालयों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बीजेपी के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय और शिरोमणि अकाली दल के सेक्टर-28 स्थित मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।

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