फरीदकोट में बुजुर्ग की हत्या

फरीदकोट के जैतो गांव एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस जांच के दौरान हत्या का खुलासा हुआ है। आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक की बेटी की शिकायत पर उसके बेटे, बहू समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पढ़ें पूरी खबर