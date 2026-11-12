{"_id":"6af5d4e56aef287d12094662","slug":"patna-prominent-leaders-gather-at-rk-sinha-s-shraddha-funeral-rite-what-did-they-say-about-chhath-and-b-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"पटना: आरके सिन्हा के श्राद्ध में जुटे दिग्गज नेता, छठ और बिहार की राजनीति पर क्या बोले?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पटना: आरके सिन्हा के श्राद्ध में जुटे दिग्गज नेता, छठ और बिहार की राजनीति पर क्या बोले?

Video Published by: Published by: आशीष कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 08:31 PM IST







Link Copied



पटना: आरके सिन्हा के श्राद्ध में जुटे दिग्गज नेता, छठ और बिहार की राजनीति पर क्या बोले?

विज्ञापन