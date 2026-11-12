बिहार में खौफनाक वारदात! दो किशोरों की हत्या कर कुएं में फेंके शव, दो और की तलाश जारी

बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अपराधियों ने दो किशोरों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से दोनों के शव गांव के ही एक कुएं में फेंक दिए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे कुएं में तलाशी अभियान चलाया गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत से दोनों किशोरों के शवों को बाहर निकाला गया।

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