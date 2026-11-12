Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   two-teenagers-beaten-death-thrown-well-fears-two-others-also-been-killed

बिहार में खौफनाक वारदात! दो किशोरों की हत्या कर कुएं में फेंके शव, दो और की तलाश जारी

Thu, 12 Nov 2026 06:31 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाढ़ Published by: पटना ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 06:31 PM IST
सार

पटना के बाढ़ अनुमंडल के मोकामा स्थित बरहपुर गांव में दो किशोरों की पीट-पीटकर हत्या कर शव कुएं में फेंक दिए गए। दोनों किशोरों के शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने दो अन्य किशोरों की भी हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

विज्ञापन
two-teenagers-beaten-death-thrown-well-fears-two-others-also-been-killed
हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अपराधियों ने दो किशोरों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से दोनों के शव गांव के ही एक कुएं में फेंक दिए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे कुएं में तलाशी अभियान चलाया गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत से दोनों किशोरों के शवों को बाहर निकाला गया।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, दोनों मृतक बीती रात से लापता थे। उनकी पहचान रजनीश कुमार और मिलन कुमार के रूप में हुई है। दोनों बरहपुर के पछियारी टोला के रहने वाले थे।

विज्ञापन

वहीं, ग्रामीणों ने दो अन्य किशोरों की भी हत्या कर उनके शव इसी कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अपराधियों ने कुल चार किशोरों की हत्या की है। इस आशंका को देखते हुए कुएं के भीतर और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अन्य दोनों लापता किशोरों के बारे में कोई सुराग मिल सके।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बिहार: बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता को छत से फेंका, केस वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप; पड़ोसी गिरफ्तार

वारदात की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी कोमल मीणा और एसडीपीओ रामकृष्ण तुरंत मौके पर पहुंचे। एक साथ दो किशोरों के शव मिलने और दो अन्य के लापता होने की खबर से बरहपुर गांव समेत आसपास के पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं, ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोग जल्द से जल्द अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल, पुलिस ने बरामद शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed