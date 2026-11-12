बिहार में खौफनाक वारदात! दो किशोरों की हत्या कर कुएं में फेंके शव, दो और की तलाश जारी
पटना के बाढ़ अनुमंडल के मोकामा स्थित बरहपुर गांव में दो किशोरों की पीट-पीटकर हत्या कर शव कुएं में फेंक दिए गए। दोनों किशोरों के शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने दो अन्य किशोरों की भी हत्या किए जाने की आशंका जताई है।
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बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अपराधियों ने दो किशोरों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से दोनों के शव गांव के ही एक कुएं में फेंक दिए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे कुएं में तलाशी अभियान चलाया गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत से दोनों किशोरों के शवों को बाहर निकाला गया।
जानकारी के अनुसार, दोनों मृतक बीती रात से लापता थे। उनकी पहचान रजनीश कुमार और मिलन कुमार के रूप में हुई है। दोनों बरहपुर के पछियारी टोला के रहने वाले थे।
वहीं, ग्रामीणों ने दो अन्य किशोरों की भी हत्या कर उनके शव इसी कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अपराधियों ने कुल चार किशोरों की हत्या की है। इस आशंका को देखते हुए कुएं के भीतर और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अन्य दोनों लापता किशोरों के बारे में कोई सुराग मिल सके।
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वारदात की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी कोमल मीणा और एसडीपीओ रामकृष्ण तुरंत मौके पर पहुंचे। एक साथ दो किशोरों के शव मिलने और दो अन्य के लापता होने की खबर से बरहपुर गांव समेत आसपास के पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं, ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोग जल्द से जल्द अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल, पुलिस ने बरामद शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।