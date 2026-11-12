बिहार: छठ पूजा 2026 में उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय क्या है? पटना सहित 38 जिलों का सूर्योदय समय देखें
Sunrise Time Chhath Puja: बिहार से शुरू होकर विदेश तक परंपरा के रूप में स्थापित हो रहे छठ महापर्व की शुरुआत कल नहाय खाय से होगी। जानें, पटना में 15 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य कितने बजे देंगे? बिहार के 38 जिलों में सूर्योदय की समय-सारिणी देखें।
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उदीयमान, यानी उगते सूर्य की अर्चना हिंदू धर्म में हर जगह तन-मन के लिए जरूरी बताई गई है। लोग सामान्य दिनों में भी सूर्योदय के समय जल दें तो उन्हें भी लाभ होता है। लेकिन, पूरी दुनिया में छठ ही ऐसा पर्व है जो अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना भी जरूरी बताता है। सूर्य षष्ठी, यानी छठ पर अस्त होते सूर्य की उपासना होती है। इस बार सूर्य षष्ठी तिथि 15 नवंबर को है और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने का दिन 16 नवंबर है। बिहार में किशनगंज में सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है और सूर्योदय भी। इस खबर में तस्वीरों के जरिए देखें कि बिहार के किस जिले में 16 नवंबर को कब सूर्योदय होगा।