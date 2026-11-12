{"_id":"6af59b4403c77febc208a30d","slug":"16-november-sunrise-time-in-bihar-sunrise-time-chhath-puja-patna-bihar-news-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिहार: छठ पूजा 2026 में उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय क्या है? पटना सहित 38 जिलों का सूर्योदय समय देखें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उदीयमान, यानी उगते सूर्य की अर्चना हिंदू धर्म में हर जगह तन-मन के लिए जरूरी बताई गई है। लोग सामान्य दिनों में भी सूर्योदय के समय जल दें तो उन्हें भी लाभ होता है। लेकिन, पूरी दुनिया में छठ ही ऐसा पर्व है जो अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना भी जरूरी बताता है। सूर्य षष्ठी, यानी छठ पर अस्त होते सूर्य की उपासना होती है। इस बार सूर्य षष्ठी तिथि 15 नवंबर को है और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने का दिन 16 नवंबर है। बिहार में किशनगंज में सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है और सूर्योदय भी। इस खबर में तस्वीरों के जरिए देखें कि बिहार के किस जिले में 16 नवंबर को कब सूर्योदय होगा। विज्ञापन विज्ञापन

15 नवंबर को सूर्यास्त का समय यहां देखें

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कल, 13 नवंबर को नहाय खाय से छठ की शुरुआत सूर्योपासना और छठी मइया से आशीर्वाद का पर्व- छठ इस बार 13 नवंबर को शुरू हो रहा है। नहाय खाय पर लोग कद्दू-दाल की सब्जी के साथ अरवा चावल खाएंगे। इसके साथ ही पर्व में प्रसाद बनाने के लिए गेहूं-चावल को सुखाकर पीसेंगे या पिसवाएंगे। इसके अगले दिन 14 नवंबर को खरना की शाम छठी मइया की आराधना होगी। खरना में व्रती संतान-परिवार के लिए सबकुछ शुभ-शुभ चाहते हैं। खरना के अगले दिन कार्तिक षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर उस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा, जो बताती है कि जो अस्त होता है- उसका उदय भी निश्चित है।

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