लोक आस्था का महापर्व: बिहार में छठ पूजा की शुरुआत कब होगी? चारों दिन कौन-कौन से हैं? समझ लें

प्रकृति-प्रदत्त चीजों से जीवनदायी सूर्य की उपासना होती है। सूर्य प्रकृति का ऊर्जा स्रोत हैं और छठी मइया प्रकृति का छठा अंश हैं। यानी, परंपराओं से अलग भी सोचें तो यह प्रकृति से आशीर्वाद और ऊर्जा पाने की विनती करते हुए मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। छठ में खरना पर छठी मइया की पूजा होती है, जो संतान-सुख और समृद्धि देती हैं। छठ की शुरुआत बिहार से होती है। बिहारियों की पहचान छठ से है। देश या विदेश में जहां भी छठ होता है, उसे बिहार का मानकर ही बाकी लोग भी करते हैं या करने वाले बढ़ रहे हैं। इसलिए, बिहार में छठ से जुड़ी आस्था को समझना चाहिए।

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छठ को लोक आस्था का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा आस्था के साथ कोई पर्व नहीं मनाया जाता है। इसे बिहार में 'पवनी' भी कहते हैं। मतलब, पर्व। सिर्फ इसी को पवनी कहा जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाय से होती है। नहाय-खाय का अर्थ है कि इस समय से हर कोई सात्विक हो जाएगा। जब तक छठ में सुबह वाला अर्घ्य न दे दिया जाए, यह सात्विकता भंग नहीं होनी चाहिए।आपके घर छठ होता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नहाय खाय में क्या करें और क्या नहीं। जिनके घर नहीं होता है, उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि सूर्योपासना और प्रकृति के छठे अंश छठी मइया की आराधना का यह महापर्व सात्विकता पर आधारित है। इसलिए, छठ आपके घर हो या न हो- कोशिश करें कि 13 नवंबर को सुबह नहाकर ही कुछ खायें। बेहतर होगा कि नहाय खाय में बनने वाला कद्दू-दाल और अरवा चावल खायें। किसी चीज में लहसुन-प्याज नहीं होता है, फिर भी स्वादिष्ट होता है। धनिया की चटनी भी बना सकते हैं। नहाने के बाद इसे बनाकर खाने से सात्विकता का बोध होने लगेगा। यही छठ की महत्ता है। जिनके घर छठ होता है, कुछ लोग कद्दू-भात बनाने में लगते हैं और बाकी छठ की पूजन सामग्री के लिए बेसिक इंतजाम में लगते हैं। जैसे गेहूं और चावल धोकर सुखाना और फिर उसे पीसना या पिसाना। छठ पर नहाय खाय के दिन का यही दो मुख्य काम है। लोग गेहूं-चावल सुखाकर-पिसाकर ही खाना खाते हैं।लोक आस्था के महापर्व का दूसरा दिन इस बार 14 नवंबर को होगा। खरना में छठी मइया की पूजा होती है। छठी मइया व्रती की मनौती (विनतीपूर्वक मांग) को पूरा करने वाली प्रकृति का षष्ठ अंश हैं। संतान, खासकर पुत्र या पुत्री विशेष के लिए व्रती छठ में लोग मनौती रखते हैं। किसी के घर में संतान नहीं हो रहा हो तो छठ रखकर मांगता है तो कोई संतान होने से खुश होकर, कोई संतान की प्रगति तो कोई अपने परिवार या अपनी कुछ विशेष मांग के लिए छठी मइया से आग्रह करते हुए या उसके पूरा होने पर छठ करता है। कहीं हर एक संतान तो कहीं हरेक पुत्र पर छठ के लिए एक सूप बढ़ जाता है।खरना के दिन सुबह से छठ व्रती उपवास में होते हैं और शाम में छठी मइया की पूजा के बाद एक बार वहीं का प्रसाद खाना होता है। दिनभर व्रती और उपवास में रहे लोग अगले दोनों दिनों के लिए प्रसाद तैयार करते हैं और साथ ही खरना पूजा के लिए बनने वाला पारंपरिक भोजन प्रसाद भी तैयार करते हैं। कहीं पूड़ी-खीर तो कहीं रोटी-खीर चढ़ता है। साथ में केला। खरना पूजा के बाद से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना पूजा का समय शाम में होता है और पूजा करते समय किसी तरह की आवास से विघ्न होने पर व्रती का भोजन छूट सकता है, इसलिए शाम में तेज आवाज से बचना चाहिए।कई घरों में लोग शाम वाले अर्घ्य के दिन प्रसाद बनाते हैं। इसके लिए उपवास में रहना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे घरों में खरना के दिन भी प्रसाद तैयार होता है। जिसके घर, जैसी परंपरा है- उस तरह से लोग प्रसाद तैयार करते हैं। शाम वाला अर्घ्य, यानी षष्ठी तिथि का अर्घ्य, अस्ताचलगामी सूर्योपासना का दिन 15 नवंबर है। इस दिन घाटों को अंतिम रूप दिया जाता है। जो लोग नदी में घाट पर जाते हैं, वह वहां की तैयारी देखते हैं। जो घर में करते हैं, वह अपने घाट की तैयारी में लगे रहते हैं। छठ के लिए जितने सूप में प्रसाद तैयार किया जाना है, वह व्रती सजाकर डाला में बांधने के लिए रखते हैं।डाले को नए कपड़े या पूजा में इस्तेमाल होने वाले साफ कपड़े (धोती या चादर) से बांधकर घाट तक सिर पर ले जाने की परंपरा है। यह भी पुण्य का कार्य कहलाता है, इसलिए कई बार आईएएस-आईपीएस और चर्चित चेहरों को भी डाला सिर पर लिए देखा जाता है। सूर्यास्त से करीब आधे घंटे पहले पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। फिर सूर्यास्त होने से ठीक पहले अर्घ्य दिया जाता है। सूप के सामने अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन सूर्य की ओर श्रद्धा से झुककर जल गिराना होता है। चाहें तो इस समय सूर्य मंत्र भी पढ़ सकते हैं।16 नवंबर को इस बार सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। उदीयमान सूर्य की पूजा हर जगह होती है, लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी और देर रात तक जगने के कारण अमूमन लोग सूर्योदय नहीं देख पाते हैं। छठ में वह सूर्योदय न केवल देखते हैं, बल्कि घंटों सूर्य के आने का इंतजार करते हैं। छठ वाले घरों में आधी रात के बाद से ही सुबह के अर्घ्य के लिए डाला तैयार किया जाता है। तीन बजे से लोग घाटों पर पहुंचने लगते हैं, ताकि सूर्योदय से एक घंटे पहले उनके सूप घाट पर सज जाएं और आधे घंटे पहले व्रती को जलस्रोत में उतारा जा सके। खरना के बाद कोई प्रसाद नहीं मिलता है, इस सुबह वाले अर्घ्य के बाद ही छठ का प्रसाद मिलता है। इसलिए जैसे ही अर्घ्य देने की प्रक्रिया पूरी होती है लोग 36 घंटे निर्जला रहे व्रती से भी आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करते हैं।