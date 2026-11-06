बिहार: मिलावटखोरों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 530 से ज्यादा खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी

{"_id":"6aedab3e0b904fdfba0f60ba","slug":"video-bijhari-hamirpur-theft-50-lakh-jewellery-daughterwedding-20-days-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर के बिझड़ी में तीन जगह चोरी, 50 लाख के गहने ले उड़े चोर; 20 दिन बाद होनी है बेटी की शादी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}