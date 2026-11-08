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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 8 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 08 Nov 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:31 AM, 08-Nov-2026
दीपावली 2026: बिहार के इन दो गांवों में 125 साल से एक दिन पहले मनाई जाती है दिवाली, जानें अनोखी परंपराबिहार के दरभंगा जिले के नवादा और पघारी गांवों में करीब 125 साल से दिवाली देश के अन्य हिस्सों से एक दिन पहले मनाई जाती है। नवादा में यह परंपरा मां हयहट देवू भगवती की आराधना और पंडित रत्नाकर झा की भक्ति से जुड़ी है, जबकि पघारी में कार्तिक चतुर्दशी को दीपोत्सव मनाने की परंपरा है। और पढ़ें
08:15 AM, 08-Nov-2026
दिवाली 2026: आज कितने बजे करें लक्ष्मी-गणेश की पूजा, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सा खास संयोग बन रहा?Diwali Puja Muhurat; आज देशभर में दीपावली की धूम है, लेकिन इस बार पूजा के शुभ संयोग और मुहूर्त को लेकर खास चर्चा है। घर में मां लक्ष्मी की कृपा पाने से लेकर धन-वैभव बढ़ाने तक, दीपोत्सव से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। जानिए इस बार दीपावली पर क्या है खास और किन बातों का रखना होगा ध्यान। और पढ़ें
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07:50 AM, 08-Nov-2026