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गंगा-यमुना के संगम तट गंगनानी में श्री मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री धाम की ओर से सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत यमुना घाटी के 89 हिमालयी क्षेत्र में रह रहे साधु-संतों और साधकों को शीतकाल के लिए जरूरी सामग्री वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य कठिन सर्दियों के दौरान साधु-संतों और साधकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना है।

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