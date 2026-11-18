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जायका परियोजना के तहत उद्यान विभाग ने भटवाड़ी क्षेत्र के किसानों को मुनस्यारी स्थित आलू सीड विलेज में एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा है। आलू एवं साग-भाजी अधिकारी संजय रयाल ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। भ्रमण का उद्देश्य किसानों को आलू बीज उत्पादन की आधुनिक तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी देना है। इस दौरान ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक अनूप थपलियाल, उद्यान पर्यवेक्षक जयप्रकाश बहुगुणा, जसपाल रमोला, सीबीबीओ सदस्य शीतल राणा आदि थे।........................................................