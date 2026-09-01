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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Traffic resumed after two and a half hours on the Yamunotri Highway, which had been blocked by debris.

मलबा आने से बंद यमुनोत्री हाईवे पर ढाई घंटे बाद शुरू हुई आवाजाही

Tue, 01 Sep 2026 09:06 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Tue, 01 Sep 2026 09:06 PM IST
Traffic resumed after two and a half hours on the Yamunotri Highway, which had been blocked by debris.
लगातार बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे सिलाई बैंड से लेकर फूलचट्टी तक जगह जगह मलबा पत्थरों के आने और दल-दल में तब्दील हो गया। जिससे ढाई घंटे आवाजाही बंद रही।
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