यमुनोत्री धाम में बारिश और ऊंचाई वाली चोटियों पर साल की पहली बर्फबारी

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यमुनोत्री धाम में सुबह से लगातार बारिश और ऊंचाई वाली चोटियों सप्त ऋषि कुंड, बंदरपूंछ, गरुड़ गंगा टाप पर इस साल की पहली बर्फबारी हल्की बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है यमुनोत्री धाम से मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल और मोहन लाल ने बताया की सुबह से और बर्फबारी ने ठंड बढा दी है फिलहाल बारिश और बर्फबारी थमी हुई है।।

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