{"_id":"6aabfc67ae3ff259150ff7f6","slug":"video-uttarkashi-apple-procurement-begins-in-the-harsil-region-for-the-first-time-first-consignment-dispatched-to-up-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"उत्तरकाशी: पहली बार हर्षिल क्षेत्र से सेब की खरीदारी शुरू; यूपी के लिए रवाना हुई पहली खेप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेब उत्पादकों को उनकी उपज का सीधा लाभ और बिचौलियों से निजात दिलाने के मकसद से पहली बार उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी फल एवं सब्जी प्रसंस्करण स्वायत्त सहकारिता हिमरोल ने सेब बाहुल्य हर्षिल क्षेत्र से सेब की खरीदारी शुरू कर आज गोरखपुर उत्तरप्रदेश के लिए पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।। सहकारिता के अध्यक्ष जगमोहन सिंह राणा आदि हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए।

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