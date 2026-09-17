Uttarkashi News: बारिश की मेहर से झंगोरा लहलहाया, अब दाम की बारी

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मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 में डुंडा में 700 और नौगांव में 1100 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जिसे विभाग ने हासिल किया। चालू वित्तीय वर्ष में भी दोनों विकासखंडों में कुल 1800 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है और बुआई पूरी हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक श्री अन्न उत्पादक किसानों के लिए एमएसपी पिछले वर्ष के 4,886 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर इस वर्ष 5,205 रुपये किया गया है। लाइन से बुआई पर 3,000 रुपये और छिटकवा विधि से बुआई पर 1,500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन का प्रावधान है। संवाद

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उत्तरकाशी। डुंडा और नौगांव क्षेत्र में झंगोरा की फसल अब तैयार होने लगी है। इस बार बारिश को फसल के लिए अनुकूल माना जा रहा है जिससे किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।