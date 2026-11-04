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केदारताल ट्रैक पर मिला चौथा शव, लखनऊ की सगी बहनों के रूप में हुई दो महिला ट्रेकर्स की शिनाख्त

Renu Saklani

Updated Wed, 04 Nov 2026 03:20 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 03:20 PM IST







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केदारताल ट्रैक पर मिला चौथा शव मातली हेलीपैड पहुंचने के बाद जिला अस्पताल भेजा गया। अब तक दो महिला और दो पुरुषों समेत कुल चार शव जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। दोनों महिला ट्रेकर्स की पहचान लखनऊ निवासी सगी बहनों दीपिका वर्मा और वर्तिका वर्मा के रूप में हुई है। ... और पढ़ें