Uttarkashi News: फुटबॉल में स्पोर्ट्स हॉस्टल व वॉलीबाल में डोडीताल क्लब ने मारी बाजी

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फुटबॉल के फाइनल में स्पोर्ट्स हॉस्टल मनेरा ने ब्लेज एफसी को 3-1 से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं वॉलीबाल के खिताबी मुकाबले में डोडीताल क्लब ने रेंजर्स क्लब को सीधे सेटों में 2-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। डोडीताल ने सेमीफाइनल में जीजीआईसी और रेंजर्स क्लब ने शिव क्लब को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।खो-खो के फाइनल में जय नागराजा क्लब ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए चिन्यालीसौड़ की टीम को 6-2 से हराकर खिताब जीता। सेमीफाइनल में चिन्यालीसौड़ ने ब्लूस्टार को 6-0 से, जबकि जय नागराजा क्लब ने गंगा क्लब को 8-1 से हराया था। समापन समारोह में जिला कार्यक्रम अधिकारी यशोदा बिष्ट मुख्य अतिथि रहीं।जिला क्रीड़ाधिकारी निधि बिंजोला ने बैज अलंकरण कर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेटियों को अवसर और प्रोत्साहन मिले तो बेटियां हर मैदान में अपनी जीत का परचम लहरा सकती हैं। मुख्य अतिथि एवं खेल विभाग के अधिकारियों ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।