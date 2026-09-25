वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे, बड़कोट में 114 लोगों ने किया सामूहिक गायन

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बड़कोट में शुक्रवार को वंदे मातरम् (राष्ट्रगीत) के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, अभिभावक, गणमान्य नागरिक और छात्र-छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में कुल 114 लोगों ने एक स्वर, एक लय और एक समय पर वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया।

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