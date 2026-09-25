Uttarkashi News: डीसीबी की बैठक में 20 बकायेदारों के खिलाफ वसूली का प्रस्ताव पारित

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नई टिहरी। जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) टिहरी की बोर्ड बैठक में ध्वनिमत से बड़े 20 बकायेदारों के खिलाफ वसूली का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में डिफाल्टरों के विरुद्ध सरफेसी एक्ट के तहत आरसी और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। डीसीबी बैंक मुख्यालय नई टिहरी के सभागार में अध्यक्ष सुभाष चंद रमोला की अध्यक्षता में सहकारी बैंक की बोर्ड बैठक संपन्न हुई। अध्यक्ष रमोला ने कहा कि बैंक का पैसा मारने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया 20 बड़े बकायेदारों जिन पर 30 से 40 लाख रुपए तक का ऋण है और उन्होंने लौटाया नहीं है अगर वो लोग एक माह के भीतर पैसा जमा नहीं करेंगे तो उनकी आरसी काटी जाएगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि नए शिक्षक जो भी बैंक में सीसीएल बनाना चाहते हैं, उनसे बैंक कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगा और बदले में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर सचिव / महाप्रबंधक राहुल गैरोला, नाबार्ड के डीजीएम आनंद शुक्ला, निदेशक जयवीर मियां, जयवीर बिष्ट, सूरज बिष्ट, अनिता कोठारी, डीजीएम चिराग बिष्ट, भूपेंद्र रावत आदि मौजूद रहे। संवाद

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