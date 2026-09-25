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Uttarkashi News: 753 हेक्टेयर भूमि स्थलीय सत्यापन कराने के दिए निर्देश

Fri, 25 Sep 2026 06:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Fri, 25 Sep 2026 06:44 PM IST
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Instructions issued for the physical verification of 753 hectares of land.
नई टिहरी। डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटवारियों को चिह्नित भूमि के कॉर्डिनेट्स प्राप्त कर मौके पर जमीन का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। सभी एसडीएम को भूमि का स्थलीय सत्यापन करने को भी कहा गया है। जीआईएस मैपिंग के माध्यम से अब तक जिले में 753 हेक्टेयर भमि उपयुक्त पाई गई है। डीएफओ को चिह्नित जमीन का परीक्षण करने और भूमि सीए लैंड ट्रांसफर करने के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने पटवारियों को जिले में उपलब्ध खाली और अनुपयोगी भूमि के सभी लैंड पार्सल का मापन कर उनका विवरण तैयार करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में डीएफओ, एसडीएम और पटवारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और भूमि के चिन्हीकरण से लेकर स्थलीय सत्यापन और मापन तक की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करे। संवाद
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