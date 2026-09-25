फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   AIIMS kichha fake appointment letter case bail plea of fifth accused rejected by court Uttarakhand news

उत्तराखंड: फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में पांचवें आरोपी की जमानत भी खारिज, चार को पहले ही नहीं मिली राहत

Fri, 25 Sep 2026 10:24 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 25 Sep 2026 10:24 PM IST
सार

एम्स किच्छा सेटेलाइट सेंटर में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित तौर पर रकम लेने के मामले में अदालत ने एक और आरोपी को राहत नहीं दी। फर्जी नियुक्ति पत्र से जुड़े इस मामले में पांचवें आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।

विज्ञापन
AIIMS kichha fake appointment letter case bail plea of fifth accused rejected by court Uttarakhand news
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एम्स के किच्छा स्थित सेटेलाइट सेंटर में नौकरी लगवाने के नाम पर धनराशि लेने और कथित तौर पर फर्जी नियुक्तिपत्र जारी करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पांचवें आरोपी दीपक गुसाईं की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। चार आरोपियों की जमानत याचिका अदालत पूर्व में ही खारिज कर चुकी है।

विज्ञापन

दीपक गुसाईं ने जमानत के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की अदालत में प्रार्थनापत्र दायर किया था। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपियों ने अन्य सहआरोपियों के साथ मिलकर एम्स के किच्छा स्थित सेटेलाइट सेंटर में भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से धनराशि ली और उन्हें कथित रूप से फर्जी नियुक्तिपत्र जारी किए।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी से फर्जी भर्ती के नाम पर ली गई 2 लाख की धनराशि भी बरामद की गई है। जमानत के लिए दोनों पक्षों को सुनने और पुलिस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी के विरुद्ध लगाए गए अपराध की प्रकृति गंभीर है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: लोअर पीसीएस का रिजल्ट जारी, देहरादून के आयुष बेलवाल ने किया टॉप, बिक्रांत सिंह दूसरे नंबर पर रहे

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं बनता। आरोपी सुब्रत बछाड़, दीपना हलदार, दीपांशु मंडल और गणेश निसार की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए थे जिन्हें पूर्व में ही खारिज किया जा चुका है। पांचों आरोपियों को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

AIIMS kichha fake appointment letter case bail plea of fifth accused rejected by court Uttarakhand news
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed