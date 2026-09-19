घनसाली में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, संदीप आर्य ने थामा कमल

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घनसाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा एवं सेवा संकल्प अभियान के तहत भाजपा नेता दर्शन लाल आर्य के नेतृत्व में घनसाली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। घनसाली बाजार में रैली के बाद शशि कॉम्प्लेक्स में सभा हुई, जिसमें जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष संदीप आर्य समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। आयोजकों ने सैकड़ों लोगों के भाजपा में शामिल होने का दावा किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं टिहरी प्रभारी अनिल गोयल, विधायक शक्ति लाल शाह समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संदीप आर्य ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष राजनीतिक स्तर पर भी जारी रहेगा।

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