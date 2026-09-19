Tehri News: होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला कंपनी का सुपरवाइजर
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 19 Sep 2026 07:12 PM IST
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नई टिहरी। जिला मुख्यालय में स्थित एक होटल में बीएसएनएल में कार्यरत कंपनी के सुपरवाइजर की पंखे के हुक से लटक कर संदिग्ध मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे की तलाशी ली लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस प्रथमदृष्ट्या इस घटना को आत्महत्या मान रही है।
सीओ चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सूचना मिली कि होटल के कमरे में रह रहा युवक का दरवाजा सुबह से बंद है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोलकर कमरे में गई तो वह बेडसीट के सहारे पंखे के हुक से लटका हुआ था। पुलिस ने उसे नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने बताया कि मृतक सुनील कुमार (32) पुत्र श्याम लाल निवासी मथोला जिला उधमपुर जम्मू-कश्मीर यहां बीएसएनएम में केबल का कार्य कर रही कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था। वह होटल में दो साल से अकेला रह रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। मृतक का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। संवाद
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सीओ चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सूचना मिली कि होटल के कमरे में रह रहा युवक का दरवाजा सुबह से बंद है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोलकर कमरे में गई तो वह बेडसीट के सहारे पंखे के हुक से लटका हुआ था। पुलिस ने उसे नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
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पुलिस ने बताया कि मृतक सुनील कुमार (32) पुत्र श्याम लाल निवासी मथोला जिला उधमपुर जम्मू-कश्मीर यहां बीएसएनएम में केबल का कार्य कर रही कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था। वह होटल में दो साल से अकेला रह रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। मृतक का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। संवाद
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