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नवंबर के पहले हफ्ते में केदारनाथ धाम आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

Alka Tyagi

Updated Wed, 21 Oct 2026 09:55 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 09:55 PM IST







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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नवंबर के प्रथम सप्ताह में केदारनाथ धाम का भ्रमण प्रस्तावित है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जिला कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर भ्रमण की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। ... और पढ़ें

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