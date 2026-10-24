विश्व पोलियो दिवस पर गोला बाजार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर शनिवार को रोटरी क्लब की ओर से गोला बाजार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को पोलियो के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।रैली का शुभारंभ मेयर आरती भंडारी, डॉ. गोविंद्र पुजारी और डॉ. रचित गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली गोला बाजार से शुरू होकर गणेश बाजार और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग से होते हुए वापस गोला बाजार पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से बच्चों ने पोलियो उन्मूलन और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

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