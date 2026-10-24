Pauri News: रुद्रप्रयाग में 26 अक्तूबर से घर-घर बनेंगी आभा आईडी

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रुद्रप्रयाग। जिले में पात्र नागरिकों की आभा आईडी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग 26 अक्तूबर से विशेष अभियान शुरू करेगा। 30 नवंबर तक चलने वाले अभियान के तहत आशा, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर लोगों का पंजीकरण करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पारुल गोयल ने बताया कि जिले में 2,79,240 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1,88,405 आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं। शेष पात्र नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आभा आईडी 14 अंकों की विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में व्यवस्थित की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को अभियान की दैनिक निगरानी और रिपोर्टिंग के निर्देश दिए गए हैं।