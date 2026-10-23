फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Attempt to lock down GVK office; police bring four individuals to the police station

Pauri News: जीवीके कार्यालय में तालाबंदी की कोशिश, पुलिस चार लोगों को थाने लाई

Fri, 23 Oct 2026 11:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Fri, 23 Oct 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Attempt to lock down GVK office; police bring four individuals to the police station
विस्थापन और क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग के लिए हैं आंदोलनरत
विज्ञापन

परियोजना संचालक कंपनी कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे थे परियोजना प्रभावित

फोट
संवाद न्यूज एजेंसी

श्रीनगर। अलकनंदा जल विद्युत परियोजना संचालक कंपनी जीवीके के कोटेश्वर डैम कॉलोनी स्थित कार्यालय के बाहर विस्थापन और क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग को लेकर धरना दे रहे आंदोलनकारियों ने शुक्रवार को कंपनी कार्यालय पर तालाबंदी की कोशिश की। सूचना पर वहां पुलिस पहुंच गई। इस दाैरान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की नोकझोंक भी हुई तो पुलिस चार लोगों को जबरन उठाकर थाने ले गई। बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया।

शुक्रवार को पत्रकारवार्ता के बाद भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर के नेतृत्व में परियोजना प्रभावित कंपनी कार्यालय पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने मुख्य गेट पर तालाबंदी की कोशिश की तो सूचना पर पुलिस पहुंच गई। इस दाैरान दौलत कुंवर ने आरोप लगाया कि धारी थलीसैंण, मंगसू और गुगली सहित अन्य गांवों में कुछ परिवारों को विस्थापन और क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया जबकि कई परिवार छूट गए। कुछ को दिए गए चेक का भी भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि 5 अक्तूबर को कीर्तिनगर एसडीएम कार्यालय में धरना देने के बाद कंपनी अधिकारियों से वार्ता का आश्वासन मिला था, लेकिन वार्ता नहीं कराई गई। पुलिस ने उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं माने और गेट पर तालाबंदी की कोशिश करने लगे। ऐसे में पुलिस दौलत कुंवर, सुनीता पांडेय, सरस्वती और शंकर लाल को वाहन में बैठाकर थाने ले आई। वहीं गीता देवी, लक्ष्मी देवी, शकुंतला देवी, अनिता देवी और जगदीश लाल कंपनी परिसर में डटे रहे। वहीं थाना प्रभारी एसओ कुलदीप सिंह ने कहा कि आंदोलनकारियों को थाने लाने के कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। वहीं दौलत कुंवर ने कहा कि मांगें पूरी होने तक कंपनी कार्यालय के बाहर धरना जारी रहेगा। आंदोलनकारी दौलत कुंवर ने बताया कि वह प्रभावितों के साथ परियोजना संचालक कंपनी कार्यालय के बाहर तब तक धरने पर डटे रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed