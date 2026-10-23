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श्रीनगर: जीवीके कार्यालय के बाहर विस्थापन की मांग को लेकर धरने पर बैठे आंदोलनकारी, पुलिस ने जबरन उठाया

Alka Tyagi

Updated Fri, 23 Oct 2026 07:26 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 07:26 PM IST







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श्रीनगर में अलकनंदा जल विद्युत परियोजना संचालक कंपनी जीवीके के कार्यालय के बाहर विस्थापन और क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग को लेकर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दौलत कुंवर के नेतृत्व में बैठे थे धरने पर। सुनीता पांडेय, सरस्वती देवी और शंकर लाल को जवरन उठाया। ... और पढ़ें

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