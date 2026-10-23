यूथ फॉर राइजिंग भारत-केदार यात्रा 2026: धारी देवी पहुंचा आरुषि निशंक का अभियान, मंदिर क्षेत्र में की साफ-सफाई

हिमालय की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय अभियान ‘यूथ फॉर राइजिंग भारत – केदार यात्रा 2026’ की टीम ने शुक्रवार को श्रीनगर स्थित धारी देवी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। अभिनेत्री, फिल्म निर्माता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरुषि निशंक के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), जामिया मिल्लिया इस्लामिया और गुजरात विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), स्पर्श गंगा अभियान के स्वयंसेवकों व मीडिया प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की।

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अभियान के दौरान प्रतिभागियों ने मंदिर परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही कचरे के उचित निस्तारण, प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने का संदेश दिया। इस पहल के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने तथा हिमालय की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। विज्ञापन



यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के विजन व‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘एक पेड़ मां के नाम’ और ‘प्लास्टिक से पुण्य’ जैसी पहलों से प्रेरित है। अभियान का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता, वृक्षारोपण, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को जन आंदोलन का रूप देना है। अभियान के दौरान प्रतिभागियों ने मंदिर परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही कचरे के उचित निस्तारण, प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने का संदेश दिया। इस पहल के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने तथा हिमालय की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया।यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के विजन व‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘एक पेड़ मां के नाम’ और ‘प्लास्टिक से पुण्य’ जैसी पहलों से प्रेरित है। अभियान का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता, वृक्षारोपण, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को जन आंदोलन का रूप देना है।

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