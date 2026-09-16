श्रीनगर में स्टाइपेंड की मांग को लेकर पैरामेडिकल इंटर्न छात्रों का धरना

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राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पैरामेडिकल इंटर्न छात्रों ने स्टाइपेंड की मांग को लेकर मंगलवार से धरना शुरू किया। 2022 बैच के छात्रों ने इंटर्नशिप की पूरी छह माह की अवधि का स्टाइपेंड देने और प्रतिमाह 15 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग की। छात्रों के अनुसार वे सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक अस्पताल में ड्यूटी के साथ इमरजेंसी ड्यूटी भी कर रहे हैं। रविवार और राजकीय अवकाश के दिनों में भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। छात्रों ने कहा कि नियमित सेवाएं देने के बावजूद उन्हें पूरी छह माह की इंटर्नशिप का उचित स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। उन्होंने शासन-प्रशासन से मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की।

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