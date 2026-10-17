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श्रीनगर में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षण सामग्री, स्वच्छता व पोषण किट बांटीं
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में शनिवार को श्रीनगर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए एक विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों एवं उनके परिवारों को शिक्षण सामग्री, स्वच्छता किट और पोषण किट का वितरण किया गया, साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया।
कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता, पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।
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