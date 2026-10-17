फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Education and legal awareness will build an empowered society.

Pauri News: शिक्षा और कानूनी जागरूकता से बनेगा सशक्त समाज

Sat, 17 Oct 2026 06:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 06:54 PM IST
विज्ञापन
Education and legal awareness will build an empowered society.
श्रीनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाजिश कलीम ने कहा कि शिक्षा और कानूनी जागरूकता से ही सशक्त समाज का निर्माण संभव है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
विज्ञापन

शनिवार को सरस्वती विद्यामंदिर श्रीनगर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जयंती और अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। नाजिश कलीम ने छात्रों को डॉ. कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर लक्ष्य निर्धारित करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई। वहीं, एसएसआई पंकज कुमार तिवारी और उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर ठगी और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश मैठाणी, अधिकार मित्र पूनम हटवाल, प्रियंका रॉय मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed