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Pauri News: श्रमिकों को बांटी किट

Sat, 17 Oct 2026 06:53 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 06:53 PM IST
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Kits distributed to workers
श्रीनगर। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में शनिवार को श्रीनगर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए एक विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता, पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का संकल्प है कि हर जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक व उसके परिवार तक पहुँचे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष विनय घिल्डियाल, दिनेश पटवाल, संजय गुप्ता, दिनेश असवाल, प्रकाश सती आदि मौजूद रहे। संचालन अनूप बहुगुणा ने किया। संवाद
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