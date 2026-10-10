गढ़वाल विवि में छात्रसंघ चुनाव में धांधली का आरोप, कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे प्रत्याशी

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गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए अभाविप से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भुवन चमोली और आर्यन छात्र संगठन से महासचिव पद के प्रत्याशी पंकज फर्स्वाण कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। दोनों प्रत्याशियों ने मतदान के दिन हुई कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से इस संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।

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