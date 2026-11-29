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बैकुंठ चतुर्दशी मेले में विद्यालयी छात्र-छात्राओं ने बिखेरी प्रतिभा की चमक, मेहंदी व संस्कृत समूहगान में दिखाया दम

Alka Tyagi

Updated Sun, 29 Nov 2026 07:43 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 07:43 PM IST







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श्रीनगर। बैकुंठ चतुर्दशी मेले के अंतर्गत आयोजित की जा रही विविध सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं की कड़ी में रविवार विद्यालयी छात्र-छात्राओं ने अपनी कला और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। मेले में जूनियर और सीनियर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए मेहंदी और संस्कृत समूहगान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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