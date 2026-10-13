{"_id":"6ace77822160df39e80c1b8c","slug":"video-health-director-kk-aggarwal-surprise-inspection-at-bd-pandey-hospital-nainital-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य निदेशक का औचक निरीक्षण, मरीजों से भी किया संवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं डॉ. केके अग्रवाल ने मंगलवार सुबह बीडी पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पैथोलॉजी लैब और फिजियोथेरेपी विभाग में मशीन खराब होने की जानकारी सामने आई। इस पर उन्होंने प्रबंधन को मशीनें जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। मंगलवार को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य निदेशक ने डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने जनरल वार्ड, महिला वार्ड, आई ओटी, फिजियोथेरेपी विभाग, पैथोलॉजी लैब, चिल्ड्रन वार्ड और हृदय रोग विभाग की व्यवस्थाएं देखीं। निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजी और फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से मशीनें खराब होने की जानकारी दी गई। वहीं, हृदय रोग विभाग के विशेषज्ञ ने वार्ड की मरम्मत कराने की आवश्यकता बताई। स्वास्थ्य निदेशक डॉ. केके अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक हैं और सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। अस्पताल में छोटे-बड़े सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मौसम में बदलाव के चलते 60 से 70 बच्चे भी रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चों के वार्ड में फिलहाल भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। वहीं, महिला वार्ड में रोजाना सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं। नेत्र विभाग में मोतियाबिंद के ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने अस्पताल के प्रबंधन और साफ-सफाई की स्थिति को संतोषजनक बताया।

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