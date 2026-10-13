हल्द्वानी: बंद पड़े दो मंजिला मकान में धधकी आग, दमकल ने पाया काबू; छह माह से विदेश में रह रहा था परिवार

हल्द्वानी शहर के मुखानी कोतवाली के छड़ायल मोड़ के पास मंगलवार रात दो मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। खिड़की से लपटें निकलती देख स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब आधा घंटे में आग पर काबू पा लिया।

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार ने बताया कि रात करीब 7:30 बजे दमकल कार्यालय पर आग लगने की सूचना मिली थी। तुरंत टीम को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि जिस मकान में आग लगी थी, वह छह माह से बंद पड़ा है और परिवार विदेश में रह रहा है। शुरुआती जांच में स्टेबिलाइजर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। भवन स्वामियों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।