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नगर निगम की भूमि ई-कार्ट के लिए निशुल्क देने का मामला, कांग्रेस पार्षदों ने जताया विरोध
कांग्रेस पार्षदों ने आज सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ई-कार्ट के लिए नगर निगम की भूमि को निशुल्क देने का विरोध जताया। पूर्व सभासद अशोक शर्मा, पार्षद सुनील कुमार ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी बिना किसी सूचना और बिना पार्षदों को विश्वास में लिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। करोड़ों रुपए की भूमि को निशुल्क एक निजी कंपनी को दे दिया जाता है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं।
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